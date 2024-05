Covisoc, dimissioni in blocco contro il decreto Abodi

A pochi giorni dall’approvazione del contestato decreto governativo per il controllo dei bilanci delle società professionistiche, la Covisoc, Commissione di Vigilanza interna alla FIGC, perde la sua presidente e tre membri. Germana Panzironi (presidente Tar Abruzzo), Angelo Fanizza (Tar Lazio), Gianna Galluzzo (avvocato dello Stato) e Salvatore Mezzacapo (presidente Tar Campania) hanno rassegnato le dimissioni irrevocabili al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Le dimissioni saranno effettive dal prossimo 30 giugno, al termine delle procedure di iscrizione ai campionati professionistici per la stagione 2024/2025.

La decisione dei quattro membri è una chiara protesta contro il decreto Abodi, che istituisce un nuovo organo di nomina governativa per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, sopprimendo di fatto la Covisoc. «Con l’approvazione del decreto legge in cui si istituisce la Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, con la contestuale soppressione della Covisoc – si legge nella lettera inviata al presidente Gravina – sono venute meno le condizioni per operare».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author