Lecce, Bronek Pankiewicz capogruppo di Prima Lecce

È ufficiale: l’avvocato Bronek Pankiewicz è stato nominato capogruppo di Prima Lecce in Consiglio comunale. La nomina è stata accolta con entusiasmo da figure di spicco della politica locale, tra cui il senatore Roberto Marti, il consigliere regionale Gianni De Blasi e la coordinatrice provinciale di Prima Lecce, Francesca Lubelli. Tutti hanno espresso soddisfazione e apprezzamento per questa scelta, convinti che Pankiewicz, attualmente consigliere comunale e presidente della Commissione consiliare Attività Produttive, saprà ricoprire al meglio questo delicato ruolo.

In un momento in cui la politica locale richiede un forte impegno per il bene comune, la nomina di Pankiewicz rappresenta una garanzia di incisività nell’azione politico-amministrativa della coalizione di centrodestra che governa il Comune di Lecce. I suoi colleghi sono certi che porterà avanti le istanze dei cittadini leccesi, mantenendo alta l’attenzione sulle questioni che riguardano la comunità e il territorio.

Bronek Pankiewicz, nel commentare la sua nomina, ha voluto esprimere la sua gratitudine: “Ringrazio sentitamente per la fiducia concessami. Sarà per me una gioia e un onore potermi cimentare anche in questo nuovo ruolo politico.” Ha sottolineato l’importanza di lavorare per un miglioramento dell’istituzione consiliare, evidenziando la sua intenzione di creare una buona stagione politica a Lecce. Un obiettivo che intende perseguire attraverso l’ascolto e il coinvolgimento dei cittadini, elementi fondamentali per una governance trasparente e partecipativa.

La nomina di Pankiewicz segna un passo significativo per Prima Lecce poiché il suo approccio orientato al dialogo e alla collaborazione potrebbe favorire un clima di maggiore partecipazione e responsabilità nella gestione delle questioni locali.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts