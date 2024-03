Potenza, travolto da tronconi, 37enne muore al San Carlo

Un 37enne di Castrovillari (Cosenza) è morto oggi, sabato 30 marzo, a causa delle ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto a Sarconi, in provincia di Potenza. L’uomo, dipendente di un’azienda di legname, è stato travolto da alcuni tronchi: le lesioni riportate hanno consigliato il suo trasferimento in elicottero nell’ospedale “San Carlo” di Potenza, dove è morto. Le indagini sono condotte dai Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lagonegro (Potenza).

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author