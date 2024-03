Bari, auto a fuoco a Madonnella

BARI – Alcune auto sarebbero andate fuoco per cause ancora da accertare nelle vicinanze del ponte che collega il lungomare Nazario Sauro al quartiere Japigia di Bari. Il tutto in corso Sonnino davanti al liceo scientifico Marconi Hack.

Le fiamme sono state immediatamente alte e si sono diffuse nelle strette vicinanze. Sul posto i vigili del fuoco che dopo aver spento le fiamme cercheranno di capire come sia scoppiato il rogo. Nessuna pista al momento è esclusa. Gli agenti della polizia locale stanno deviando il traffico

