Potenza, Storica Parata dei Turchi: programma, percorso e info utili

POTENZA – Tutto pronto a Potenza per l’edizione 2024 della Storica Parata dei Turchi. Un’edizione da record come annunciato dall’assessore alla cultura del Comune di Potenza, Stefania d’Ottavio, che darà grande attenzione all’inclusività e alla sicurezza, con il coinvolgimento di Istituzioni, forze dell’ordine, sanitari, volontari e associazioni considerando che si supereranno abbondantemente le centomila presenze in città.

Tre le zone riservate a persone con disabilità in viale Marconi all’incrocio con via Viviani, in piazza piazza 18 agosto e in piazza Mario Pagano. Le persone che ne avessero esigenza potranno contattare l’Unitalsi al numero di telefono 3791560493 e accordarsi per essere accompagnate gratuitamente da casa fino alla zona posta nei pressi del Seminario e, alla fine della manifestazione, riaccompagnate a casa.

A sfilare saranno oltre mille figuranti distribuiti nei tre quadri storici, di cui 28 cavalieri.

Alle ore 15 comincerà l’afflusso allo stadio Viviani, dove saranno organizzati i diversi gruppi che si disporranno nello stesso ordine con il quale alle ore 19 usciranno in viale Marconi.

Il percorso sarà quello seguito negli ultimi anni: viale Marconi, viale Dante, via Vaccaro, corso Umberto I, via Pretoria, piazza Mario Pagano, piazza Matteotti, largo Duomo.

L’accensione della Iaccara, altro momento clou della Parata, è prevista in piazza Matteotti alle ore 23 circa, e vedrà quest’anno una importante novità: per la prima volta, infatti, a scalare e accendere il fusto sarà una donna: Fabrizia.

Per l’evento le scale mobili di viale Marconi (Prima) e Ponte attrezzato (Santa Lucia) rimarranno aperte fino alle 2 di notte, via Armellini fino alla mezzanotte.

L’evento ha visto un finanziamento regionale di 150 mila euro.

