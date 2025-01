Potenza, sindaco Telesca invoca pace sociale: ‘Stop polemiche sterili’

Vincenzo Telesca, sindaco di Potenza, interviene per placare le accese polemiche che hanno recentemente infiammato la città. Tra le questioni sollevate: l’apertura del McDonald’s in centro, le presunte spese del Comune e le intitolazioni di spazi pubblici, tra cui quella a Nino Postiglione.

Telesca, dopo aver atteso la fine delle festività natalizie, ha sottolineato la necessità di una “pacificazione sociale e culturale” a Potenza, invitando tutti, compresi i rappresentanti politici, a moderare i toni e a evitare derive di violenza verbale: “Potenza merita di più”, ha dichiarato.

McDonald’s e il futuro della città

Sull’apertura del fast food, il sindaco ha ribadito il suo apprezzamento per l’iniziativa imprenditoriale, che ha creato 40 nuovi posti di lavoro e contribuito a rivitalizzare il centro cittadino: “Bisogna vivere il presente, con uno sguardo al futuro”. Telesca ha replicato con ironia alle critiche nostalgiche, ricordando che il contesto economico e sociale richiede nuove prospettive.

Affidamenti e trasparenza

Rispondendo alle accuse sugli affidamenti diretti, il sindaco ha difeso l’operato del Comune, chiarendo che ogni procedura è avvenuta nel rispetto della legge e secondo la programmazione necessaria per non perdere risorse stanziate: “Chi parla di ‘bancomat’ del Comune lo fa per strumentalizzazioni politiche”. Ha poi annunciato un ulteriore miglioramento della macchina amministrativa per garantire maggiore efficienza.

Intitolazioni e riconoscimenti

Telesca ha infine affrontato la questione dell’intitolazione del belvedere a Nino Postiglione, definendo l’operazione un atto legittimo e doveroso verso un pioniere delle radio libere italiane. Ha ricordato come l’iniziativa fosse sostenuta già nel 2021 da tutto il centrosinistra locale, invitando a non strumentalizzare l’evento per ragioni politiche. “Non ricordiamo Postiglione per simpatie politiche, ma per il suo contributo storico e culturale”, ha concluso.

Un appello chiaro quello del sindaco, che invita a mettere da parte divisioni e polemiche per concentrarsi sulle reali esigenze della città.

