Potenza: dopo il bilancio seduta consiliare dedicata al collegato

Tra i vari settori previsti interventi anche per le politiche sociali, per il recupero e riciclo dei rifiuti e per l’edilizia residenziale pubblica. Sulla sanità introdotti percorsi professionalizzanti per la nuova figura dell’assistente infermiere

Dopo che nella scorsa seduta consiliare del 23 aprile il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato il bilancio, nell’ultima seduta l’assise si è dedicata al collegato Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email About Author Giuseppe Cutro See author's posts Continue Reading