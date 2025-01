Potenza, controlli serrati dei Carabinieri: ritirate 17 patenti

I Carabinieri di Potenza hanno inaugurato il 2025 con un’intensa attività di controllo sul territorio, confermando l’impegno nella lotta all’illegalità che ha caratterizzato anche il 2024. Nei primi sei giorni dell’anno, i servizi straordinari di prevenzione hanno portato risultati significativi.

In particolare, sono stati controllati oltre 1200 veicoli e identificate quasi 2000 persone. Elevati più di 100 verbali per infrazioni al Codice della Strada per un totale di oltre diecimila euro di sanzioni. Inoltre, sono state ritirate 17 patenti di guida e sequestrati 8 veicoli.

Sul fronte della criminalità diffusa, 15 persone sono state deferite in stato di libertà per reati che spaziano dal possesso illecito di armi e materiale esplodente a violazioni contro la persona e il patrimonio. Inoltre, 3 soggetti sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, con il conseguente sequestro di marijuana e hashish.

Nel giorno di Capodanno, un’operazione nella Val d’Agri ha portato al sequestro di oltre mezzo quintale di materiale pirotecnico detenuto illegalmente.

Il comando provinciale dei Carabinieri sottolinea come la prevenzione rappresenti un pilastro fondamentale per la sicurezza della comunità, rafforzando la presenza costante sul territorio e collaborando con le istituzioni per contrastare ogni forma di illegalità.

