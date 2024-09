Potenza, questore Ferrari daspa due tifosi

Giuseppe Ferrari, questore di Potenza, ha emesso due daspo: uno per un tifoso del Sorrento, l’altro del Potenza. Entrambi si sono resi responsabili di comportamenti che hanno messo a rischio la sicurezza pubblica durante eventi sportivi.

Il tifoso del Sorrento è stato identificato grazie alle telecamere a circuito chiuso dello stadio “Viviani” di Potenza: durante l’incontro Sorrento-Catania ha acceso e gettato un fumogeno sulle gradinate creando pericolo concreto per le persone presenti. Per questo motivo, gli è stato vietato l’accesso alle manifestazioni sportive per un anno.

Parallelamente, un tifoso del Potenza è stato individuato come responsabile dell’accensione di un fumogeno colorato durante la partita Potenza-Virtus Francavilla, il 27 aprile 2024. Nascosto tra gli altri tifosi, ha messo a rischio la sicurezza dei presenti, in particolare per la vicinanza agli spalti gremiti. Il tifoso, già colpito in passato da un provvedimento simile, è stato sanzionato con un divieto di accesso di cinque anni, con l’aggiunta dell’obbligo di firma presso la Questura per ogni partita del Potenza Calcio.

Le indagini, condotte dalla D.I.G.O.S. della Questura di Potenza, hanno portato a queste misure restrittive per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico durante le manifestazioni sportive.

