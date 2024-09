Potenza, Lettieri: “Il PD accanto all’Amministrazione Telesca”

Giovedì 26 settembre 2024 – Mercoledì 25 settembre 2024, nel Palazzo di Città a Potenza, il segretario del Partito democratico della Basilicata, Giovanni Lettieri, ha incontrato il sindaco, Vincenzo Telesca.

“È stato un incontro sincero, cordiale e costruttivo”, ha affermato Lettieri. “Un momento importante di confronto sui principali temi che l’Amministrazione ha già in agenda e sulle prospettive e proposte concrete per riportare Potenza ai fasti della città capoluogo. Una riflessione su diverse tematiche: il rapporto, il nuovo rapporto, che Potenza deve costruire con la sua Università; il trasporto pubblico; la crisi idrica che da molte settimane sta interessando da vicino i cittadini; il PNRR e la fattibilità dei progetti già presentati molti dei quali dovranno essere necessariamente rivisti per essere ultimati. C’è una larga convergenza e condivisione di intenti e prospettive su questi temi”, ha aggiunto Lettieri. “Da parte del Partito democratico c’è piena disponibilità, a tutti i livelli, nel supportare e sostenere l’attività del Comune partendo chiaramente dai consiglieri e dagli assessori comunali ma potendo contare sul contributo dei consiglieri regionali, dei nostri parlamentari ed europarlamentari. Potenza, lo ribadisco con forza e convinzione, deve tornare ad essere un capoluogo di Regione capace di soddisfare non solo le esigenze dei potentini ma di tutti i lucani. E per fare ciò è necessario innanzitutto potenziare ed adeguare a tutte queste esigenze i servizi offerti, partendo dal risolvere quelle che sono alcune delle principali criticità: Acta, Acquedotto lucano, TPL”.

“Faccio un plauso per la partenza, in concomitanza dell’inizio del nuovo anno scolastico, dei servizi collegati: mense e trasporti. Non accadeva da anni e questo primo, importante risultato, lascia ben intendere quale sarà il modus operandi di questa Amministrazione. Sono certo – ha concluso Lettieri – che con il sindaco Telesca continueremo ad intraprendere un percorso costruttivo e produttivo per il bene di Potenza e dei suoi cittadini”.

