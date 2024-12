Contromano su raccordo Sicignano-Potenza: decisivo intervento Polizia Stradale

POTENZA – Momenti di grande pericolo sul Raccordo Autostradale 05 (Sicignano-Potenza) nel pomeriggio di venerdì, quando una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Potenza è intervenuta per bloccare un’automobile che procedeva contromano.

Durante il controllo del traffico, particolarmente intenso in quella fascia oraria, gli agenti hanno notato un’auto in direzione Potenza che occupava la corsia riservata al senso di marcia opposto. Immediato l’intervento della Polizia, che ha bloccato il traffico in direzione Salerno per fermare il veicolo in sicurezza.

All’interno dell’auto si trovavano due donne: una cinquantenne alla guida e l’anziana madre al suo fianco, entrambe ignare della pericolosa situazione. La conducente è stata invitata a riprendere il corretto senso di marcia e accompagnata alla prima piazzola utile, dove è stata informata della gravità della sua condotta.

Solo in quel momento la donna, realizzando il rischio corso, ha manifestato un forte stato di agitazione. Al termine delle operazioni, la Polizia ha segnalato la conducente alla Prefettura di Potenza per i provvedimenti sul possesso della patente di guida, mentre il veicolo è stato immediatamente confiscato.

Un intervento rapido e decisivo che ha evitato possibili conseguenze drammatiche.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author