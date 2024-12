Potenza: arrestato 39enne con una piantagione di marujana in casa

Alla luce delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati intensificati i controlli straordinari interforze sul modello “alto impallo” nel Capoluogo da parte della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale, con significativi riscontri operativi. Nel corso dell’ultimo servizio modello “Alto impatto” disposto dal Questore di Potenza nella serata di giovedì 21 novembre, operatori della Polizia di Stato e militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Potenza hanno tratto in arresto un soggetto residente a Potenza per il reato di produzione di sostanza stupefacente. L’operazione testimonia il costante impegno e la totale sinergia delle Forze di Polizia nel contrasto a tutte le forme di illegalità, con particolare riferimento alla repressione dei traffici di sostanze stupefacenti, che costituiscono un concreto pericolo per la salute e la sicurezza della collettività nonché rappresentano una delle principali fonti di finanziamento per la criminalità organizzata. Nello specifico, nel corso dell’attività congiunta, personale della Questura di Potenza e della Guardia di Finanza, con l’impiego di Unità Cinofile del Gruppo di Matera, hanno controllato un trentanovenne, già gravato da specifici precedenti in materia di stupefacenti. All’atto della perquisizione domiciliare, in una pertinenza in uso all’indagato, è stata rinvenuta una vera e propria serra adibita a piantagione di marijuana, nonché diversi barattoli contenenti ulteriore sostanza già essiccata. Ala luce dei fatti, il soggetto è stato arrestato per violazione dell’articolo 73 del D.P.R. 309/90 e condotto presso la casa Circondariale di Potenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, si è inoltre proceduto al sequestro di oltre 2,8 kg di sostanza stupefacente di tipo marijuana e n. 5 piante di marijuana invasate. Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e nei confronti dell’indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

