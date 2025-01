Potenza: è lucano il nuovo top manager di Stellantis

Quarantaseienne, lucano, Alessio Scutari originario di Francavilla in Sinni in Provincia di Potenza è stato nominato nuovo managing director di Fiat e Abarth per il mercato italiano.

Laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università La Sapienza, l’ingegnere lucano vanta una grande esperienza nel settore automotive, a livello nazionale, europeo e globale. Tra i principali ruoli ricoperti prima della posizione attuale, Alessio ha maturato competenze in ambito Marketing, Vendita e Post Vendita partendo dal brand Opel, per poi proseguire come direttore marketing Citroën Italia e Peugeot.

Scutari si occuperà di guidare il brand italiano della multinazionale nel piano strategico – annunciato lo scorso 11 luglio in occasione delle celebrazioni per i 125 anni del marchio – che nei prossimi mesi porterà la Casa torinese al rinnovamento completo della sua gamma di prodotto: si comincia con la Grande Panda, che arriverà in versione ibrida ed elettrica, mentre prima della fine del 2025 arriverà la versione ibrida della nuova 500, prodotta a Mirafiori.

“Sento la responsabilità di rappresentare FIAT e Abarth in Italia – ha dichiarato il manager – e la sfida di consolidare la posizione di guida del mercato italiano così come quella di accompagnare il marchio verso una mobilità sempre più sostenibile rafforzando la collaborazione con la rete dei concessionari e la squadra dei collaboratori di Fiat e Stellantis in Italia”. Una notizia sicuramente gratificante per la Basilicata e per l’importanza che Stellantis, e tutto il settore automotive, riveste per l’economia e per il lavoro dell’intera regione.

“La nomina a direttore in Italia Fiat e Abarth, all’interno del Gruppo Stellantis, di Alessio Scutari, 46 anni, ingegnere meccanico originario di Francavilla in Sinni, è motivo di orgoglio per la comunità di Francavilla e in generale della Basilicata che si conferma terra di grandi risorse umane ed eccellenze professionali”. Così l’assessore allo Sviluppo economico Francesco Cupparoche aggiunge: “Soprattutto in questa delicata fase di interlocuzione che attende Regione, industriali e sindacati con l’intero management Stellantis, abbiamo adesso un nuovo attento interlocutore che conoscendo la nostra realtà socio-economica, sono certo, avrà consapevolezza dei riflessi del programma Stellantis sulla nostra occupazione e sul nostro apparato industriale”.

Nel sottolineare che l’incarico attribuito a Scutari prevede l’attuazione del piano strategico di Fiat, annunciato l’11 luglio scorso durante la cerimonia per i 125 anni del marchio, l’assessore evidenzia l’esigenza di rilancio dell’auto italiana, simbolo del made in Italy, facendo chiarezza su piani industriali e gli investimenti. “Vanno in questa direzione le prime dichiarazioni di Scutari che – continua Cupparo – raccoglie la sfida di consolidare la posizione di guida del mercato italiano, accompagnando il marchio verso una mobilità sempre più sostenibile”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author