Autonomia Differenziata, a Bari la Commissione bicamerale

BARI – Si sono svolte in Prefettura le audizioni della Commissione bicamerale per le Questioni regionali, con l’obiettivo di fare una ricognizione sui livelli essenziali delle prestazioni, i Lep. La Puglia non si ferma per respingere la Legge Calderoli in quanto “iniqua e contro i principi costituzionali di uguaglianza” ha detto il vicepresidente della Regione, Raffaele Piemontese.

