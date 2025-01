Oltre 400mila euro per 3 giorni in Florida: polemica su trasferta della Regione Puglia

La trasferta della Regione Puglia a Miami, costata oltre 400mila euro in soli tre giorni, ha scatenato una bufera politica. La vetrina promozionale organizzata per il mercato americano ha visto la partecipazione di Alessandro Delli Noci, assessore allo sviluppo economico, Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione, e Rocco De Franchi, direttore della comunicazione istituzionale.

A denunciare l’entità della spesa sono i consiglieri regionali di centrodestra Renato Perrini (Fratelli d’Italia), Paolo Pagliaro (La Puglia Domani), Paride Mazzotta (Forza Italia), Tonia Spina (FdI) e Francesco La Notte (FI), promotori di un’audizione in IV Commissione dei vertici di Pugliapromozione, prevista per giovedì 23 gennaio.

Secondo i consiglieri, al preventivo iniziale si sono aggiunti ulteriori 150mila euro per un’opera dell’artista foggiano Agostino Iacurci e quasi 100mila euro per la rivista Flash Art. Quest’ultima, già incaricata dalla Regione per un numero dedicato alla Milano Fashion Week 2024, ha pubblicato un’intervista all’attrice Helen Mirren firmata da Pasquale Natuzzi jr, titolare di uno store in Florida.

“Promozione o sperpero? È legittimo polverizzare cifre così ingenti per fare vetrina all’estero? – si chiedono i consiglieri -. Mentre cittadini e imprese lottano per sopravvivere, una spesa di questa portata appare inaccettabile. Chiediamo maggiore rigore e trasparenza nella gestione dei fondi pubblici”.

L’audizione si preannuncia cruciale per fare luce sulle modalità e le ragioni di un investimento che solleva non poche perplessità.

