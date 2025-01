Potenza, Comune chiede alla Lega slittamento orario del recupero con il Benevento

Il Comune di Potenza ha chiesto alla Lega Pro e alle società Potenza e Benevento di posticipare l’orario di inizio del recupero della gara, fissato per martedì 21 alle ore 15, alle ore 19. La motivazione attiene alla necessità di non poter chiudere le strade di accesso allo stadio, come previsto, due ore prima del fischio d’inizio a causa della presenza in zona del tribunale e di alcuni istituti scolastici. L’amministrazione non è stata interpellata al momento della decisione sul rinvio. Nel caso non dovesse essere presa in considerazione la richiesta non è impossibile l’emanazione di una apposita ordinanza che lo disponga d’ufficio.

