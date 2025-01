Questa sera alle 20,30 ‘Salotto del Calcio – Speciale Calciomercato’ con Francesco Rossiello e Andrea Grammatica

Tutte le trattative dalla Serie A alla Serie D, le curiosità, le interviste ai protagonisti. Questa sera alle 20,30 su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) torna ‘Il Salotto del Calcio – Speciale Calciomercato’. Tra gli ospiti di Fabrizio Caianiello il Presidente del Monopoli Francesco Rossiello, il direttore sportivo dell’Altamura Andrea Grammatica, l’ex direttore sportivo del Foggia Emanuele Belviso, il dirigente Angelo Angiolino. In collegamento da Lecce Stefano Sozzo, giornalista di Antenna Sud e Tuttocalciopuglia.com. E ancora: il giornalista di Antenna Sud Flavio Insalata, il giornalista di Sportchannel di Avellino Sabino Giannattasio e il giornalista di Seried24.com Domenico Cannizzaro. Alla postazione desk Antonio Specchio con tutti gli aggiornamenti e le curiosità di questo pazzo calciomercato. LA TRASMISSIONE E’ VISIBILE ANCHE IN STREAMING SU WWW.ANTENNASUD.COM (Clicca qui) o scaricando l’APP di Antenna Sud.

