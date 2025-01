Potenza-Benevento 3-0: l’analisi di De Giorgio, Auteri e Caturano

De Giorgio: “Prestazione perfetta, vittoria straordinaria”

Il Potenza supera il Benevento con un netto 3-0 e il tecnico Pietro De Giorgio celebra la prestazione dei suoi ragazzi: “Credo sia stata la prestazione perfetta. Siamo stati impeccabili sia nella fase di possesso che in quella di non possesso. I primi dieci minuti abbiamo sofferto il loro pressing, poi abbiamo preso le misure e da quel momento abbiamo disputato una partita superlativa. Concedere così poco a una squadra come il Benevento credo sia un evento raro in campionato. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, hanno dimostrato personalità anche nei momenti di difficoltà. È stata la partita di una squadra importante, una squadra forte. Per vincere 3-0 con il Benevento serve una prestazione perfetta, e noi l’abbiamo fatta”.

Auteri: “Partita segnata da episodi”

Sul fronte opposto, Gaetano Auteri, tecnico del Benevento, cerca di giustificare la disfatta: “Abbiamo preso il primo e il secondo gol in pochissimo tempo e subito dopo siamo rimasti in dieci. Da lì la gara è cambiata. Nonostante il risultato, è stata una partita equilibrata. In alcuni momenti abbiamo fatto meglio del Potenza, soprattutto in termini di possesso e di equilibrio, concedendo pochissimo. Ma gli episodi ci hanno condannati”.

Caturano: “Un gruppo fantastico”

Protagonista della serata con una doppietta, Salvatore Caturano esalta lo spirito della squadra: “Siamo un gruppo fantastico, fuori dal campo siamo amici e in campo lavoriamo con sacrificio. Ogni giorno diamo il massimo e ci meritiamo tutto quello che stiamo ottenendo. Questa vittoria è frutto del nostro impegno e della nostra unione”.

Con questa vittoria, il Potenza si conferma in grande forma, mentre il Benevento dovrà ripartire con nuove soluzioni per ritrovare equilibrio e risultati.

