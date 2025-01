Promozione, Grottaglie: Malundu e Diallo, rinforzi per la salvezza

Il Grottaglie si rinforza con due importanti innesti in vista della seconda parte della stagione. La società biancoazzurra ha annunciato l’arrivo di Isra Malundu, promettente classe 2004, e di Sy Abdul Diallo, giovane portiere francese del 2003. Entrambi hanno espresso grande entusiasmo per il progetto e voglia di contribuire agli obiettivi del club.

Isra Malundu: tutto fascia al servizio del Grottaglie

Malundu, esterno francese classe 2004, arriva con un curriculum interessante: esperienze in Serie D con la Team Altamura, nel Matera in Eccellenza e un passaggio al Cassino, prima di fare ritorno nella città dei Sassi. “Ho parlato con il direttore e mi è piaciuto subito il progetto giovani – ha dichiarato il neoacquisto -. Quest’anno puntiamo alla salvezza. Voglio fare molti assist e, perché no, anche qualche gol. Amo crossare, saltare l’uomo e sfruttare gli spazi: sono pronto a giocare su entrambe le fasce.”

Diallo: un portiere d’esperienza internazionale

Il Grottaglie rinforza anche il reparto difensivo con l’arrivo di Sy Abdul Diallo, portiere francese con un passato nelle giovanili del Le Havre. Diallo vanta esperienze in Eccellenza con Virtus Matino e Ostuni, oltre a presenze con la Nazionale U23 della Mauritania. “Il mio avvocato mi ha parlato del progetto Grottaglie e mi sono subito sentito coinvolto – ha spiegato Diallo -. Il campionato di Promozione è di buon livello, spero di migliorarmi per un giorno arrivare a categorie superiori”.

