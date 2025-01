Serie C/C: dalla prima alla sesta solo sei punti. Pugliesi e lucane all’assalto

Il tris del Potenza sul Benevento ha inevitabilmente riaperto i giochi per la vetta e probabilmente inserito altre pretendenti alla promozione in Serie B per un Girone C che continua ad essere davvero entusiasmante.

In sei per la gloria

Dalla coppia Benevento-Monopoli a quota 44 punti, al Crotone a quota 39 e al sesto posto, ci sono appena cinque punti di distacco. Tutto, dunque, fa presagire che sarà una lotta a sei per conquistare la promozione in Serie B.

Pugliesi e lucane all’assalto

Il Monopoli di Colombo comanda la classifica in condominio con il Benevento, anche se la sconfitta scontro la Juventus Next Gen lascia un po’ di amarezza, soprattutto per la possibilità di essere in vetta solitaria. Attenzione, però, ad Audace Cerignola e Potenza che sono in scia, due punti sotto, e in un buonissimo momento di forma.

Discorso chiuso?

È vero che mancano 15 partite alla fine del campionato e tra il Crotone sesto a quota 39 e il Picerno una lunghezza più sotto ci sono sei punti di differenza. E lunedì, arriva lo scontro diretto. I lucani, però, attualmente sono staccati. Un po’ come Trapani e Catania, vere favorite ad inizio stagione. Disco a sei per il momento, ma non sono da escludere altri colpi di scena.

