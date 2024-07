Lecce, con “Pop Machine” la villa si illumina di suoni

Pubblico scatenato ieri sera nella villa comunale di Lecce in occasione del concerto “Pop Machine” portato in scena nell’ambito della Rassegna “Tito Schipa Music Factory”, giunta alla sua quinta edizione. Un viaggio su note di echi lontani con incursioni tra generi musicali diversi dal pop al rock, dal sound retrò al funky, dalla disco music al blues.

Vecchi successi evergreen, rivisitati a regola d’arte, e nuovi successi con arrangiamenti originali e vibrazioni di una musica strepitosa sono stati apprezzati e molto sentita è stata la partecipazione del pubblico tra cori a squarcia gola al ritmo delle mani per battere il tempo. Un tempo racchiuso, a tratti da brani nostalgici del passato, a tratti da brani all’avanguardia, nella clessidra dell’Ensemble pop-rock del Conservatorio Tito Schipa, che è sembrato volare non appena Emanuele Pagliara (in arte Manu Funk) (voce e chitarra), Luigi Russo (Pianoforte e Tastiere), Francesco Pellizzari (Batteria) e Alessio Gaballo (Basso) hanno fatto vibrare i loro strumenti e sul palco è risuonata la voce inconfondibile di Chiara Corallo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author