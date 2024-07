Gallipoli, precipita ascensore con cinque ragazzi all’interno: tragedia sfiorata

Nella tarda serata di ieri, precisamente intorno alla mezzanotte e mezza, la cittadina di Gallipoli è stata teatro di un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Cinque persone sono rimaste intrappolate in un ascensore che ha improvvisamente precipitato di un piano mentre era in funzione. Fortunatamente, grazie all’attivazione dei dispositivi di sicurezza noti come “paracadute”, le persone a bordo sono state tratte in salvo senza riportare ferite.

Questo episodio avviene a distanza di quasi un mese da un tragico incidente avvenuto a Fasano, dove una giovane di 25 anni ha perso la vita a causa di una caduta simile in un ascensore. La memoria di quel dramma ha reso l’intervento dei vigili del fuoco a Gallipoli ancora più cruciale. Gli operatori, accorsi sul posto in tempi record, hanno trovato i cinque occupanti dell’ascensore in buone condizioni, ma evidentemente scossi dall’accaduto.

L’ascensore, infatti, non ha subito solo un guasto, ma ha anche attivato i dispositivi di emergenza che, come un paracadute, hanno bloccato la caduta in modo da evitare danni ai passeggeri. Questo sistema di sicurezza ha dimostrato la sua efficacia, sottolineando l’importanza di tali tecnologie nei moderni impianti elevatori.

Dopo aver accertato che tutti i ragazzi stessero bene, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di estricazione. Tuttavia, queste si sono rivelate complesse e prolungate, complicate dalla rottura dell’ascensore e dall’azionamento dei dispositivi di emergenza. La prontezza dei soccorritori e l’efficienza del sistema di sicurezza hanno, tuttavia, evitato che la situazione degenerasse in una tragedia.

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli ascensori e sull’importanza di effettuare controlli regolari e manutenzioni adeguate. Gli esperti del settore sottolineano che, nonostante i dispositivi di sicurezza, è fondamentale garantire che ogni impianto venga sottoposto a controlli periodici per prevenire futuri incidenti.

