Politica, Tajani a Taranto per sostenere la campagna elettorale di Forza Italia

TARANTO – Il vicepresidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, sarà a Taranto nel pomeriggio di venerdì 27 maggio. Alle 17 incontrerà, in una struttura ricettiva del Lungomare ionico, i rappresentanti del partito per sostenere la campagna elettorale degli azzurri nella coalizione di centrodestra che candida alla carica di sindaco Walter Musillo. Tajani sarà accompagnato in riva allo Jonio dall’On. Mauro D’Attis, coordinatore regionale e da Vito De Palma, consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia per Taranto.