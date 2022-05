BARLETTA – 90mila euro per il distretto urbano del commercio. È questa la somma che la Regione Puglia ha stanziato per le attività di costituzione e promozione di Barletta. Un risultato positivo per la città della Disfida, impegnata nel rinnovarsi sul piano commerciale ed economico: il supporto finanziario dell’amministrazione regionale conferma spese e rendicontazioni corrette da parte di Palazzo di Città, che quindi potrà beneficiare della somma che va a completare un progetto già cofinanziato dal Comune.

La proposta di utilizzo di questa somma, legata interamente al distretto urbano del commercio, riguarda le attività di assistenza tecnica per l’aggiornamento del piano operativo, azioni di marketing e formazione dedicate agli operatori commerciali che rientrano nel perimetro del distretto, infine interventi volti a realizzare servizi comuni tra gli stessi operatori. In caso di servizi digitali, si otterrebbe un ulteriore finanziamento da 10mila euro.

Un passo importante per Barletta, che guarda con attenzione allo sviluppo commerciale e turistico a breve e lungo termine. Con il supporto al distretto urbano del commercio e agli operatori sia in sede fissa che in aree pubbliche, si tende a dare un segnale in vista dell’estate imminente.