Politica, Conte a Taranto il 10 giugno per chiudere la campagna elettorale

TARANTO – Il leader nazionale del Movimento 5 Stelle ed ex premier Giuseppe Conte, sarà a Taranto il prossimo 10 giugno per concludere la campagna elettorale in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale del capoluogo ionico.

Sarà accompagnato dal Vice presidente nazionale del Movimento, Sen. Mario Turco e dal candidato sindaco della coalizione, Rinaldo Melucci. Nel pomeriggio dell’ultimo giorno della

campagna elettorale terrà un comizio in piazza e incontrerà candidati e simpatizzanti.