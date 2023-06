Politica | Sisto: “Candidato sindaco di Bari del centrodestra verrà dai partiti, basta civismo”

Bari 2024 e le regionali 2025. Francesco Paolo Sisto presenta il coordinamento cittadino di Forza Italia e fissa i prossimi obiettivi. Sicurezza, igiene, opere pubbliche, cultura e welfare al centro del programma del viceministro alla giustizio che non ha risparmiato qualche stoccata all’attuale sindaco Antonio Decaro: “Ci sono zone della città da piazza Umberto a piazza Moro, nelle quali le persone non vogliono andare più. In città ci sono cassonetti in condizioni indecenti. Ma ci batteremo anche sul fronte della cultura e del welfare”.

CANDIDATO SINDACO DEL CENTRODESTRA – Il nome del candidato dovrà venire dalla politica e non dalla società civile, per non ripetere l’errore del 2019. Sul nome, invece, ancora nessuna indiscrezione. “Sarà un nome competitivo – ha ribadito – e a me piacerebbe che venisse dalla politica per essere in condizioni di gestire meglio il senso di responsabilità che deve avere un candidato sindaco”.

