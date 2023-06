Bari: Movida sempre più violenta, due aggressioni in centro

Nell’ultimo fine settimana, nelle principali strade della movida di Bari, via Sparano e corso Vittorio Emanuele, si sono verificate due aggressioni da parte di giovani verso i loro coetanei.

La prima aggressione è di sabato 3 giugno, intorno alle 21, tra via Sparano e via Dante: un ragazzo di 18 anni, che si trovava con alcuni amici, è stato colpito al volto con un pugno che gli ha spaccato un labbro. È stato poi curato in ospedale. Pare che la violenza sia stata scatenata da un semplice scambio di sguardi con uno dei membri di un gruppo di circa venti ragazzi. La vittima ha denunciato l’aggressione e la Polizia sta cercando di identificare i responsabili.

La seconda aggressione è stata segnalata, ma al momento non è stata ancora presentata alcuna denuncia. Sarebbe avvenuta nella serata di domenica 4 giugno su corso Vittorio Emanuele: tre ragazzi sarebbero stati aggrediti da un gruppo di giovani, riportando solo lievi escoriazioni che non hanno richiesto cure mediche.

