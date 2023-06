BARI – L’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio regionale della Puglia della proposta di legge sulle “Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità” è una “risposta importante al dramma della violenza e dei maltrattamenti delle persone anziane e con disabilità ospiti delle strutture sociosanitarie della Regione Puglia”. Paola della Uil Pensionati Puglia che valuta positivamente l’iniziativa ma chiede uno sforzo in più

