Policoro: Scontro tra due auto, un morto e due feriti gravi

Un uomo di 59 anni, di nazionalità marocchina, è morto nella serata di domenica 16 luglio in seguito a un incidente stradale verificatosi sulla strada che collega Policoro con la spiaggia di Marinagri, in via San Giusto, in località Torre Mozza nel materano.

A scontrarsi una Fiat Panda con a bordo due italiani e una Ford Focus guidata dal marocchino. I due occupanti della Panda sono stati estratti dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco e trasportati all’ospedale di Policoro dagli operatori del 118.

Non c’è stata possibilità di salvare il cinquantanovenne conducente della Focus, del quale è stato constatato il decesso. Sul posto oltre a 3 ambulanze del 118, anche Polizia e Carabinieri.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza una delle vetture che si era incastrata nel canale di bonifica adiacente al tratto di strada sul quale è avvenuto l’incidente: la via è stata chiusa al traffico per facilitare le operazioni di soccorso.

