Nuoto: Pilato da urlo! Podio ai mondiali di Fukoka

Medaglia di bronzo conquistata al termine di una gara stratosferica. Benedetta Pilato, nuotatrice pugliese sale sul podio ai mondiali di nuoto di Fukoka, in Giappone, nella finale dei 50 rana. La tarantina ha completato la gara in 30”04: terzo posto dietro la lituana Meilutyte (ha stabilito il nuovo record mondiale con uno strepitoso 29’16 strappandolo proprio alla Pilato) e alla statunitense Lilly King, argento in 29”94. L’altra azzurra e promettente nuotatrice Anita Bottazzo si è piazzata quinta con 30”11.

Da settembre, Benedetta cambierà vita: dopo 13 anni lascia il suo allenatore Vito D’Onghia per trasferirsi a Torino. Subito dopo la gara mondiale non ha retto all’emozione, si è commossa salutando il suo allenatore tarantino.

“Mi spiace perchè col tempo di ieri sarei arrivata seconda – ha dichiarato Benny Pilato subito dopo la gara -. Al termine di un anno così, va bene. Questo risultato mi dà speranza per il futuro. Per tutti è stato un Mondiale sottotono, ma l’anno scorso il livello era più basso. Siamo stati bravi, usciamo comunque protagonisti. Mi aspettavo che Ruta mi togliesse il record del mondo, era scontato: 29″1 è un tempo da uomo. Mi allenerò per l’anno prossimo. Un po’ di magone c’è, è la fine di un capitolo per me: cambio tutto perché mi serviva. Sono stati anni fantastici con Vito D’Onghia. Gliela dedico, è la nostra ultima gara assieme”.

