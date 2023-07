Salento: Auto contro furgone, 35enne muore in ospedale

A meno di 24 ore dall’incidente stradale in cui era rimasto coinvolto nella mattinata di sabato 29 luglio, è morto Matteo Palese, 35enne di Presicce-Acquarica (Lecce). Guidava la sua Wolkswagen che, per cause da accertare, si è scontrata con un furgone di una ditta, sulla statale Gallipoli-Santa Maria di Leuca. Sui social si susseguono i messaggi si cordoglio, tutti ricordano Matteo come “un ragazzo d’oro”.

