Lecce: Accordo con lo Sporting Lisbona per Hjulmand

Lo Sporting Lisbona punta Morten Hjulmand, centrocampista 24enne del Lecce. Il club salentino e quello portoghese avrebbero raggiunto un accordo di massima, ora lo Sporting dovrà trovare l’intesa con il calciatore danese. Hjulmand, arrivato a Lecce nel 2018 per 170mila euro, ha collezionato 95 presenze con una promozione in Serie A nel 2022.

Nel frattempo, resta sempre viva la pista che porta a Ylber Ramadani, centrocampista classe 1996 dell’Aberdeen. L’offerta del Lecce è di 1 milione di euro, ma dalla Scozia non arrivano risposte evidentemente per far lievitare il valore del calciatore. Nato in Germania, di nazionalità albanese e con origini kosovare, è arrivato all’Abeedeen nella passata stagione collezionando 44 presenze e 1 rete.

