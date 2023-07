Lecce, 3-0 con il Cittadella in amichevole: in gol Strefezza, Almqvist e Corfitzen

Il Lecce supera 3-0 il Cittadella nella quarta e ultima amichevole pre-stagionale. I salentini battono agevolmente i granata: 3-0 il risultato finale. Regna il pareggio fino al 70′, poi in dieci minuti arrivano tre gol: apre le marcature Strefezza, le chiude Corfitzen, nel mezzo la rete di Almqvist. In campo dal primo minuto Falcone (fresco di ritorno in giallorosso) e capitan Hjulmand, in quella che potrebbe essere la sua ultima partita in forza al Lecce. Ancora assente Ceesay, sempre più vicino all’addio. Indisponibile Maleh a causa di un affaticamento muscolare.

FORMAZIONI INIZIALI

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati, Carissoni, Angeli, Pavan, Giraudo, Branca, Vita, Carriero, Tessiore, Magrassi, Baldini.

A disposizione: Veneran, Mattioli, Cecchetto, Frare, Sottini, Rizza, Amatucci, Felicioli, Asencio, Pittarello, Embalo.

Allenatore: Gorini.

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo, Hjulmand, Gonzalez, Rafia, Banda, Strefezza, Rodriguez.

A disposizione: Bleve, Brancolini, Venuti, Almqvist, Di Francesco, Helgason, Berisha, Listkowski, Björkengren, Smajlovic, Blin, Corfitzen, Dorgu.

Allenatore: D’Aversa.

