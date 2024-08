Picerno, Tomei: ‘Trapani tra le favorite, sarà molto dura’

Dopo il successo contro l’Avellino, una nuova big si prospetta all’orizzonte per il Picerno. I lucani volano in Sicilia per affrontare il Trapani, nobile neopromossa reduce da un mercato importante. Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico Francesco Tomei ha illustrato la ricetta per strappare un risultato positivo: “Dobbiamo dimenticare la partita di Avellino. Ad inizio stagione ogni gara è particolare, ieri si è concluso il mercato e siamo più sereni”.

Partita e atteggiamento: “Sarà una partita molto dura contro una squadra fortissima. Ci aspettiamo un ambiente molto caldo e servirà l’atteggiamento giusto. Abbiamo il nostro DNA ma ci saranno momenti in cui saremo più aggressivi e altri più attendisti, senza però essere arrendevoli. Cercheremo di leggere le varie fasi del gioco e imporre i nostri princìpi”.

Trapani: “Il Trapani ha individualità importanti come Kanoute e Lescano, i quali hanno colpi in grado di metterti in difficoltà in qualsiasi momento. Tutta la rosa dei siciliani, però, è molto attrezzata e cercheremo di farci trovare pronti”.

Volpicelli: “Volpicelli è un giocatore tecnico e strutturato, in grado di ricoprire più ruoli. A seconda della situazione, sceglieremo dove schierarlo”.

Favorite e obiettivo: “Le favorite del Girone C sono Avellino, Benevento, Trapani, Catania e Crotone. Noi, invece, pensiamo partita dopo partita, iniziando dal match di domani”.

