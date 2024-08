Potenza, De Giorgio: ‘Il nostro obiettivo è ricreare entusiasmo’

Alla vigilia dell’esordio casalingo con la Turris, Pietro De Giorgio, allenatore del Potenza, ha espresso soddisfazione per il mercato appena concluso: “Siamo davvero contenti degli innesti di Rosafio e Selleri nel reparto offensivo, mentre l’arrivo di un difensore come Milesi porta grande esperienza. L’uscita di Sbraga è legata a situazioni di mercato nate negli ultimi giorni: ha valutato le proposte manifestando la volontà di andare via. Lo ringraziamo per quanto fatto con la maglia rossoblù e per la professionalità dimostrata. Non ci siamo fatti trovare impreparati e abbiamo ingaggiato un calciatore davvero importante. Siamo felici per come si è chiuso il calciomercato estivo”.

De Giorgio ha poi rivolto un pensiero ai tifosi e all’importanza dell’imminente esordio casalingo: “Abbiamo tutta l’intenzione di creare entusiasmo e interagire con i tifosi dimostrando sul campo di essere legati profondamente alla causa. Abbiamo voglia di debuttare al meglio nella prima gara tra le mura amiche di questo campionato”.

Sulla Turris: “Ci sono squadre che si portano dietro qualche problema, ma sul campo non si stanno vedendo: la Turris non va sottovalutata. Dobbiamo pensare a noi senza farci distrarre scendendo in campo con grande furore agonistico”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author