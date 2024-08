Matera, Ciullo: “All’esordio arriviamo bene”. Ferroni: ‘Ok mercato’

“La squadra si è messa a completa disposizione fin dal primo giorno. Per questo arriviamo al meglio a questa prima partita stagione”. Ha parlato così, ai microfoni di Antenna Sud il tecnico Salvatore Ciullo alla vigilia della sfida di Coppa Italia di domani pomeriggio a Fasano.

“Il Fasano è una buonissima squadra. Si conoscono tutti e ci sono stati ritorni importanti. È una squadra esperta e soprattutto di categoria. Sarà 3-5-2 o difesa a quattro? Entrambe le situazioni. In ritiro abbiamo lavorato abbastanza bene per due moduli. Per forza di cose si deve lavorare bene su più soluzioni in vista di una stagione”, ha affermato il tecnico Ciullo.

Il direttore sportivo Alessio Ferroni ha fatto il punto della situazione sul mercato: “Siamo contenti del lavoro fatto, adesso dobbiamo pensare alle uscite. Da questo punto di vista sappiamo dove intervenire, perché ci sono dei reparti che vanno alleggeriti. Poi, se troveremo un profilo che ci soddisfa, allora ci penseremo”.

