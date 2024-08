Martina, Pizzulli: “Gravina temibile. Fiducioso per la nuova stagione”

L’alba di una nuova stagione sportiva. La sfida di Coppa Italia di Serie D tra Martina e Gravina sancirà il debutto casalingo dei biancazzurri che, al Tursi, affronteranno i gialloblù dinanzi ai tifosi del Tursi.

Alla vigilia del match, mister Pizzulli ha parlato in conferenza stampa: «Non ricordo un livello così alto in Serie D negli ultimi venti anni ma siamo ambiziosi. Andiamo avanti per la nostra strada, pur sapendo di aver ricostruito una squadra quasi da zero. Il nostro obiettivo, però, è la partita di domenica in Coppa Italia, un test fondamentale dopo venti giorni di duro lavoro. Non possiamo competere a livello economico con altre compagini ma dobbiamo mantenere le nostre idee senza fare cosa insensate. Per questo, la gara col Gravina sarà la prima vera partita contro una squadra nel nostro girone. Siamo fiduciosi e valuteremo diverse situazioni».

E sul Gravina: «Nel loro debutto mi aspettavo qualcosa in più dal Manfredonia ma il Gravina è una squadra di gamba, con diversi giocatori bravi nelle ripartenze. I nostri avversari hanno una rosa composta da giovani e stranieri, oltre a diverse colonne portanti. Sarà una bella partita, entrambe le squadre sono in crescita e giocheranno a viso aperto. Siamo reduci da un secondo posto, ottenuto grazie alla miglior difesa del campionato e al terzo miglior attacco. Bisogna azzerare tutto e ripartire, senza pensare a ciò che è stato. Molti giocatori sono andati via, alcuni salendo di categoria. Con il presidente Lacarbonara speravamo di riconfermare qualche giocatore in più ma il mercato è stato difficile e ci ha tolto tanto. Il cantiere, però, si è riaperto con tanta voglia di inserire nuovi giocatori che si sono messi subito a disposizione».

