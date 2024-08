Il Cerignola fa bis di vittorie, Raffaele: “Miglioreremo ancora”

Meno bello rispetto al poker contro la Juve Next Gen ma comunque efficace e convincente, il Cerignola fa il bis di vittorie e fa sorridere i 2500 spettatori presenti al “Monterisi” per il debutto stagionale interno. Sei punti, quanti i gol realizzati in due partite, e prima porta inviolata per Saracco giunta contro il Messina. Ofantini meno belli a causa di una forma fisica che risente ancora dei pesanti carichi della preparazione, efficaci perchè coesi ed organizzati secondo i dettami dell’allenatore. Dinanzi un Messina giovane e fresco, mai domo fino all’80esimo, mister Raffaele evidenzia le qualità dell’avversario e bacchetta i suoi nonostante il successo, le sue parole nel servizio.

