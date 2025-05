E’ tarantino il nuovo Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica militare

Cambio al vertice dell’Aeronautica militare: il Generale Antonio Conserva, 62 anni, nato a Taranto, e’ il nuovo capo di Stato Maggiore . La nomina è stata approvata dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto. Prende il posto del generale Luca Goretti.

La sua famiglia è originaria di Crispiano, ma poi trasferitasi nel nord Italia.

Prima di diventare capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, il generale di Squadra Aerea Antonio Conserva ha guidato il Comando logistico dell’Arma dal 2023. In precedenza è stato capo di Gabinetto del ministero della Difesa, ruolo in cui ha affrontato emergenze come il Covid, la crisi afghana e l’invasione russa dell’Ucraina.

La nomina è giunta dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Difesa Crosetto che ha dichiarato: “ Esprimo le mie più vive congratulazioni al Generale Conserva, al quale auguro buon lavoro. Uomo delle Istituzioni, con un profilo umano e professionale di altissimo livello, sono certo che saprà guidare, con dedizione e impegno, l’Arma Azzurra verso nuovi traguardi. Sempre più avanti e più in alto.”

