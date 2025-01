Picerno, Tomei: “Col Crotone sarà una gara combattuta e aperta”

Il match tra Crotone e Picerno, in programma lunedì 27 alle 20:30 allo ‘Scida’, si preannuncia entusiasmante ed equilibrato. Entrambe le squadre hanno un DNA chiaro e preciso, come spiegato dal tecnico dei lucani, Francesco Tomei, nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida: “Il Crotone è una squadra molto forte e attrezzata. Hanno preso una giusta via dopo le fisiologiche difficoltà iniziali. Sarà una partita combattuta e aperta, entrambe le compagini cercano di proporre calcio e spero che si riveli una bella gara”.

L’ingrediente per le ultime partite: “Cerchiamo di dare il massimo negli allenamenti e in gara. Sotto questo punto di vista, non posso rimproverare nulla ai ragazzi. A volte non si viene premiati ma la prestazione c’è sempre stata. Dovremo raccogliere qualcosa in più cercando di essere più cinici e bravi nel capitalizzare le occasioni”.

Mercato e Pagliai: “Pensiamo alla partita e alla prestazione. Anche Gabriele è concentrato sul suo dovere. In questo periodo le situazioni possono evolversi in qualsiasi momento ma se il ragazzo dovesse migliorare saremmo tutti contenti per lui perché è un ragazzo esemplare e ha sempre dato il massimo, così come continuerà a fare. Il mercato può disturbare? Siamo sereni, se qualcuno dovesse andare a migliorare saremo contenti”.

L’atteggiamento: “Non cambiamo atteggiamento, cerchiamo sempre di fare la partita e anche lunedì sarà così”.

Crescita rispetto all’andata: “Entrambe le compagini sono cresciute. Il Crotone ha avuto qualche difficoltà in più ma ha sistemato alcune situazioni. Noi siamo partiti molto forti ma abbiamo avuto qualche defezione a livello numerico. Entrambe le squadre sono in salute e giocheranno la partita a viso aperto”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author