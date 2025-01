Chevanton “supereroe giallorosso” nel nuovo video dei The Lesionati contro il “cambio nominativo”

Lecce – L’ex bomber giallorosso Javier Chevanton è il protagonista del nuovo video dei The Lesionati. Chevanton quasi legato per destino da un filo “giallorosso” all’US Lecce e a Lecce è il “supereroe” che punisce i tifosi salentini che si palesano allo stadio di via del mare per seguire le strisciate del Nord Italia. L’ex centravanti veste i panni di un portiere per vincere così uan sfida contro gli altri protagonisti, tra cui Giampaolo Catalano, showman e fondatore dei The Lesionati. L’attore interpreta uno pseudo tifoso leccese che cerca di lucrare sulla passione di un bambino, il piccolo Marcolino, vendondogli un abbonamento sfruttando il “cambio nominativo” dell’abbonamento tanto in voga durante le gare con le big. Alla fine, come una sorta di Bud Spencer moderno, Chevanton vince la sfida, “sistema per le feste” tutti gli altri protagonisti del video e accompagna personalmente Marcolino a vedere Lecce Inter andando così insieme a tifare per “il nostro Lecce”.

Per guardare il video completo basterà andare sulle pagine social dei The Lesionati.

