Picerno, Tomei: “Alla fine meritavamo qualcosa in più”

“È stata una bella partita, tra due squadre che vogliono giocare a calcio. Sono molto contento della prestazione dei miei. Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni per poter far gol, il rammarico è che non riusciamo a concretizzare. Nella ripresa, è stata una sfida combattuta. In fin dei conti, credo che noi meritavamo qualcosa in più”. È il commento di Francsco Tomei, tecnico del Picerno, nel post-partita della sfida dello Scida, terminata a reti bianche.

Sulla prestazione dei suoi

“Siamo una squadra che gioca sempre in questo modo, a prescindere dall’avversario che ci troviamo di fronte. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento della mia squadra, perché quando vai in certi campi puoi subire dal punto di vista psicologico. Invece, la mia squadra si è dimostrata sul pezzo”.

Sulla corsa alla Serie B

“Quest’anno è un torneo molto particolare. Credo che per quanto riguarda la lotta al vertice si deciderà alla lunga. Questo campionato sta dimostrando che tutte le partite sono difficili e complicate. Si fa fatica, al momento, ad indicare una possibile vincitrice. La spunterà chi riuscirà ad avere più continuità in questo periodo, perché da adesso le partite cominceranno a pesare per gli obiettivi di tutti”.

