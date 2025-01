Cerignola, firma Ed McJannet: arriva in prestito dal Lecce

Il colpo è servito. Perchè Ed McJannet, giovane centrocampista irlandese classe 2004 proveniente dal Lecce (e già nel giro della prima squadra), lo volevano davvero tutti. A spuntarla nella contesa è stato il Cerignola. Perchè il direttore sportivo Elio Di Toro ci sta addosso da tempo. McJannet arriva con la formula del prestito. Aveva ricevuto proposte anche dalla Serie B ma il club salentino ha ritenuto che l’alta classifica di C fosse più formativa in questo momento per il calciatore. Ed è atteso in giornata a Cerignola per le foto di rito e l’annuncio ufficiale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author