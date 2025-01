Lecce, si attende il rilancio (definitivo) del Manchester United per Dorgu

Il Lecce non si è mai smosso dalla propria propria posizione, al punto da rifiutare ben due offerte del Manchester United per Patrick Dorgu. Il laterale danese è stato valutato 40 milioni di euro dalla società giallorossa, che non ha intenzione di fare sconti. I Red Devils questo lo hanno capito, ed è per questo che in giornata dovrebbe arrivare un nuovo, definitivo, rilancio. 35 milioni più 5 di bonus: l’intesa dovrebbe raggiungersi su queste cifre. Dorgu, che ha già un principio di accordo con i rossi di Manchester, è pronto a sbarcare da subito in Premier League. Il classe 2004 lascerà dunque il Salento a stagione in corso, regalando però al suo Lecce la più grande plusvalenza della propria storia.

