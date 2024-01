Picerno, l’intenzione è blindare i prezzi pregiati

Dopo le partenze eccellenti di Diop e De Cristofaro, il Picerno vuole blindare i suoi prezzi pregiati. Ecco perchè, secondo quanto dichiarato da Fabrizio Caianiello durante lo speciale Calciomercato in onda su Antenna Sud, il mercato in uscita del club lucano potrebbe essere considerato chiuso. Restano in bastite, invece, diverse trattative in entrata, tra cui quella che potrebbe Andrea Cadili in Basilicata. Il difensore centrale classe ’99, proveniente dalla Casertana, potrebbe essere presto a disposizione di mister Emilio Longo.

