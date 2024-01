Monopoli, Chiricallo: “Grandolfo ci interessa, Di Noia profilo interessante”

Il Monopoli vuole abbandonare al più presto la zona playout. Il mercato di riparazione, dunque, assurge a veicolo indispensabile per il rafforzamento del roster. Come ammesso dal ds dei biancoverdi, Marcello Chiricallo, durante lo speciale Calciomercato in onda su Antenna Sud, il club vuole sfruttare le ultime ore della sessione invernale di calciomercato per inanellare colpi importanti: “Credo che siano stati già depositati i contratti di Ardizzone e Dalmasso, entrambi provenienti dal Lecco con la formula del prestito secco. Grandolfo ci interessa, resta solo da capire se il calciatore è in uscita. Di Noia è un profilo interessante ma attualmente è un giocatore del Foggia. Avevamo pensato anche a Sasanelli, conosco benissimo il ragazzo e la trattativa era anche molto avanti ma il Pescara è riuscito ad acquistarlo”. Chiricallo ha poi svelato la prossima meta di Samuele Spalluto, in uscita dal club di Taurino: “Spalluto andrà al Trento in prestito con diritto di riscatto. Abbiamo la lista piena e sto cercando di effettuare delle operazioni in uscita”.

