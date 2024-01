Taranto, occhi puntati su Riccardo Ladinetti del Catania

Il mercato in entrata del Taranto resta in balìa di Filippo Falco. In attesa della decisione del fantasista di Pulsano, il club ionico saluterà Samele (in direzione Alessandria, via Sassuolo) e Heinz (Fermana, via Sudtirol). Uno slot lasciato libero dai partenti potrebbe essere colmato dall’arrivo di Riccardo Ladinetti, centrocampista classe ‘2000 attualmente al Catania. Stando a quanto rivelato da Fabrizio Caianiello durante lo speciale Calciomercato, in onda su Antenna Sud, il duo Capuano-Giove avrebbe superato la concorrenza di diversi club, tra cui il Crotone.

