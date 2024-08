Piastra oncoematologica del Dimiccoli di Barletta, fondi per 9 milioni

BARLETTA – Quasi 9 milioni di euro per la nuova piastra oncoematologica dell’ospedale Dimiccoli di Barletta. L’ultima riunione in commissione regionale ha confermato che l’ASL della BAT potrà utilizzare 8,9 milioni di euro per la realizzazione dell’impianto medico, frutto di un finanziamento ex art.20. La struttura sorgerà nell’area adiacente agli uffici amministrativi del nosocomio barlettano e avrà un’estensione di 2500 metri quadrati. Oltre ai posti letto in oncologia ed ematologia, sono previste 30 poltrone di infusione oncologiche e 12 ematologiche, 4 sale per i trapianti a fronte delle attuali due, 4 ambulatori e due sale d’attesa. La Regione Puglia implementerà la strumentazione con nuovi fondi.

