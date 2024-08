Mare inquinato a Barletta, monito delle associazioni presso il Canale H

BARLETTA – È sconsigliabile bagnarsi in questo flusso d’acqua. È il cartello affisso giovedì pomeriggio dal Comitato Operazione Aria Pulita nei pressi del canale H, nel pieno della litoranea di Ponente di Barletta nonché nell’area del campionamento inquinato rilevato da Goletta Verde. In attesa di analisi congiunte con Arpa, che interverrà non prima della prossima settimana, l’associazione ambientalista cittadina lancia il monito per bagnanti e turisti. Il tratto interessato è incluso nella spiaggia libera, i lidi restano estranei ma monitorano la vicenda. Resta in agenda il triplo confronto tra amministrazione comunale, Arpa e Goletta Verde.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author