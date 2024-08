Festa dei Diciottenni a San Ferdinando, la Questura BAT sostiene la sicurezza stradale

SAN FERDINANDO – Sensibilizzare i più giovani sulla sicurezza stradale e far comprendere quanto sia importante il rispetto delle norme inserite nel codice della strada.

È servita anche a questo, la Festa dei Diciottenni, inserita nel programma “R-estate a San Ferdinando di Puglia 2024”, organizzata ieri dal Comune del nord Barese.

Protagonisti sono stati i ragazzi e le ragazze diventati maggiorenni e che presto potrebbero conseguire la patente di guida.

Alla cerimonia hanno partecipato la sindaca di San Ferdinando di Puglia, dott.ssa Arianna Camporeale, la Dirigente della Sezione Polizia stradale Bat, dott.ssa Lucia Merli e Ferdinando Giannini, medaglia al valore civile dopo essere rimasto vittima di un terribile incidente stradale in cui ha perso l’uso di una gamba.

“L’obiettivo della nostra attività è duplice: ridurre del 50% il numero delle vittime sulle strade entro il 2030, e azzerarlo entro il 2050”, ha spiegato la Dirigente Merli parlando ai ragazzi a cui sono stati illustrati i rischi di una condotta di guida pericolosa.

Per questo, gli operatori della Sezione Polizia Stradale della Bat hanno ricordato quali sono i comportamenti virtuosi da adottare alla guida di mezzi di vario genere – dalle auto alle moto, passando per e- bike e monopattini – e sensibilizzare i partecipanti sulle conseguenze, in alcuni casi anche gravi, che possono derivare dalla violazione del codice della strada.

Per essere ancora più chiari, ai ragazzi è stata mostrata un’auto incidentata messa a disposizione da un’autodemolizione: le lamiere accartocciate hanno meglio fatto intendere cosa può accadere se si guida non indossando la cintura o se si guarda lo schermo di un cellulare.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno mostrato e presentato le apparecchiature speciali che hanno in dotazione, come il precursore, l’etilometro e il telelaser per la misurazione della velocità, ribadendo a tutti che il compito della Polizia di Stato è tutelare, prima di ogni altra cosa, la vita ed #essercisempre.

